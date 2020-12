Peluche e oltre cento panettoni in dono alla Caritas dalla Pallacanestro 2015

Un gesto fatto con il cuore, per regalare un sorriso: come anticipato nei giorni scorsi, parte dei panettoni donati da Casta Professional Cooking Equipment , e parte dei peluche donati da Dorelan, sono stati consegnati alla Fondazione Buon Pastore – Caritas Forli Onlus. I peluche e gli oltre cento panettoni, sono stati recapitati lunedì mattina nei locali della Fondazione da una delegazione di biancorossi composta da Jancarlos Rodriguez, Riccardo Bolpin, l’assistente allenatore Francesco Nanni e il Team Manager Andrea Bertini. Ad accogliere la squadra, il direttore della Caritas, Filippo Monari: la stessa Caritas destinerà i panettoni alla mensa “Buon Pastore”, ed i peluche al doposcuola “I fiori del deserto” della “Compagnia Quelli della via”.

“Ringraziamo la Pallacanesto 2.015 Forlì, per il gesto di attenzione, prossimità e vicinanza alle persone fragili – dice Filippo Monari –. Si tratta di un aiuto concreto, di presenza ed incontro che apprezziamo veramente”. Con questo piccolo gesto, la Pallacanestro 2.015 vuole contribuire a sostenere le attività della Caritas, complimentandosi per tutto quello che fa attivamente per la nostra città.