Dai trattamenti anti age alla cura della pelle e occhiaie: apre in centro un laboratorio di bellezza

Una nuova attività, associata a Confartigianato Forlì, ha aperto nel centro storico, portando vitalità in Corso della Repubblica. Cristina Cinciarini, personal beauty trainer, ha inaugurato al civico 84 il suo laboratorio, festeggiando sabato con amici e clienti l’inizio di questa avventura. All'inaugurazione erano presenti anche l'assessora alle politiche educative e giovanili, imprese e formazione Paola Casara in rappresentanza dell'amministrazione comunale forlivese e il vicesegretario di Confartigianato Forlì Alberto Camporesi.

L’imprenditrice, dopo un periodo trascorso collaborando con altre realtà del territorio, ha deciso di aprire un proprio spazio in cui garantire ai clienti un servizio a cinque stelle. Un locale di grande fascino nel cuore di Forlì, finemente ristrutturato, per mettere a disposizione un’esperienza di completo benessere. Peculiarità del centro estetico è, infatti, l’approccio al cliente, ovvero la dedizione, la professionalità e la grande passione con cui viene offerto il servizio. Una realtà in cui è possibile sottoporsi a trattamenti anti age, dimagrimento, rassodamento, soluzioni a problematiche di acne, macchie della pelle e occhiaie, integrazione strutturale, in sintesi tutto ciò che serve per armonizzare corpo e mente.

L’attività, aperta solo su appuntamento, si caratterizza dunque per la personalizzazione dell’esperienza: chi si rivolge all’imprenditrice può contare su un percorso appositamente pensato per rispondere alle specifiche esigenze individuali. Un metodo che studia l’individuo nella sua interezza, frutto del percorso formativo e dei corsi di approfondimento seguiti in questi anni da Cinciarini come, per esempio, la specializzazione in Integrazione Strutturale Rolfing, di cui, attualmente sta ultimando il terzo anno, un metodo di lavoro corporeo e di educazione al movimento che riporta il giusto equilibrio tra la forza di gravità e il proprio corpo, adatta a bambini, adulti, anziani, sportivi e cantanti.