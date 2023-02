La carica dei giovani che dà vita al "Pianeta feste" per i più piccoli: la nuova avventura che guarda lontano

Un mondo tutto per i bambini, popolato da giovanissimi animatori. Questa è l'avventura partita da poco dall'idea del quasi 23enne Jacopo Zorzan e dei suoi soci Matteo Leucci, 45 anni e Marco Pierucci, 43, tutti forlivesi. L'attività si lega a doppio filo con i centri estivi Pianeta Estate, che sono tre in città, compreso il primo nato che si svolge ormai da anni al Buscherini. Da qui è nata la nuova idea di proporre animazione durante tutto l'anno e già da subito non si guarda solo a Forlì, ma anche alla Riviera e a tutta la Regione.

“Gestiamo e abbiamo creato già 3 centri estivi e abbiamo notato che le nostre attività dedicate ai bambini si esaurivano nei 3 mesi estivi, per cui abbiamo cercato di capire come offrire un servizio ai genitori che sono con noi da anni e ampliare la nostra attività, decidendo di puntare sull'animazione dedicata ai più piccoli, per tutte le occasioni, 365 giorni all'anno”. Compleanni, matrimoni e chi più ne ha più ne metta, è così che è nato Pianeta Feste, la cui benzina sono un nutrito gruppo di ragazze soprattutto, ma anche ragazzi.

“Matteo e Marco sono nel settore da più di 20 anni, chi è stato insegnante e chi allenatore. Io da quando ho 16 anni faccio l'animatore o istruttore nei centri estivi – racconta Zorzan -. Mi sono sempre trovato a cambiare tanti lavori durante la scuola, da quando sono in terza superiore, e mi trovo bene a lavorare con i bambini, mi piace, non mi pesa, e loro si divertono con me. Questa nuova attività di animazioni è nata nello scorso agosto, per prendere vita definitivamente a fine ottobre”. Nonostante l'età relativamente giovane di questa nuova avventura, gli obiettivi non hanno confini: “Puntiamo a tutta la Regione, stiamo iniziando a farci conoscere a Forlì, guardando all'estate ci stiamo già muovendo per lavorare in Riviera, dove stiamo prendendo contatti con hotel e stabilimenti balneari, e poi andremo verso le città limitrofe”.

La platea dei piccoli clienti di Pianeta Feste va dai 3 agli 11 anni. Zorzan racconta che “'conquista il forziere' è il grande tema da cui partono le nostre attività. Capita spesso che magari metà gruppo ci segua, ma che accanto ci siano bimbi più timidi, che però, a fine compleanno, secondo i racconti dei genitori, si sono lasciati coinvolgere e non volevano più che andassimo via. Si gioca tanto con noi”. E' da questo privilegiato rapporto con i più piccoli che l'attività si sta sviluppando: “Siamo in 20 in totale, il nostro staff è composto da quasi tutte ragazze dai 19 ai 23 anni, ma c'è anche qualche ragazzo. Hanno tutti esperienza: c'è chi ha fatto l'animatore, chi babysitter, chi lavora nei centri estivi in estate, molti studiano discipline legate all'educazione”.

Il bilancio da ottobre è soddisfacente: “Siamo partiti subito oltre le nostre aspettative, in novembre abbiamo fatto 11 compleanni, fino ad arrivare alla chiusura di gennaio con 26 – afferma Zorzan - il nostro obiettivo è quello di realizzare una cinquantina di eventi al mese, integrare con nuove attività e servizi. In primavera apriremo due location gestite da noi solo per i compleanni, con gonfiabili esclusivamente all'aperto a Villafranca e al Buscherini, dove amplieremo la zona che già esisteva per ospitare 3 o 4 compleanni contemporaneamente, ma dove tutti potranno entrare. Per farci conoscere per il mese di aprile ogni lunedì organizzeremo un mercatino delle pulci nel parco del Buscherini, dove i bambini saranno i protagonisti, e ci sarà un piccolo spazio dedicato alle nostre attività”, conclude.