Piani urbanistici, convegno del Wwf per gli aspetti della tutela della natura

E' stato organizzato il convegno sul tema " Piani Urbanistici Generali (PUG) ed ecosistemi per una pianificazione verde del territorio delle Colline Forlivesi". Spiega una nota: "Il Wwf Forlì-Cesena si propone come collaboratore e facilitatore, a livello volontario e nel rispetto dei ruoli, di una pianificazione coordinata degli Enti Locali, finalizzata a coniugare gli aspetti urbanistici a quelli ecologici e naturalistici. In occasione del WWF DAY 2021 , abbiamo perciò coinvolto in primis gli amministratori ed i tecnici dei 5 Comuni del Comprensorio Forlivese ( Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio) che hanno deciso di procedere , in tal senso ed unitariamente, per un PUG di area vasta, al di là dei propri confini". Il convegno si tiene sabato dalle 9 alle 13 al Palazzo Pretorio di Terra del Sole.