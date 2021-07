Pierluigi Ranieri è il nuovo presidente del Rotary Club Forlì: "Realizzati service nonostante la pandemia"

Pierluigi Ranieri è il nuovo presidente del Rotary Club Forlì per l'annata 2021-2022. Il passaggio delle consegne con Massimo Amadio è avvenuto durante la conviviale riservata a soci, consorti, familiari, ospiti e autorità rotariane che si è svolta al Mare Pineta Resort di Milano Marittima. Ranieri, 60 anni, è avvocato del foro di Forlì-Cesena ed è sposato con Stefania Monti che guiderà il Gruppo consorti del sodalizio nella nuova annata succedendo a Genziana Bandini. "Il nostro servizio - ha affermato Ranieri durante la cerimonia di ingresso davanti a quasi duecento persone fra soci e ospiti - è all'insegna del motto di quest'anno del Rotary International "Servire per cambiare vite" e continueremo così la grande storia di impegno e di solidarietà del nostro Club con nuovi service e iniziative, oltre a tutti gli interventi che sono già in corso".

"Le nuove modalità di comunicazione e collaborazione fra i soci - ha detto il nuovo presidente - già sperimentate nell'annata precedente quando è esplosa l'emergenza sanitaria, hanno garantito la continuità degli incontri e la progettazione dei service che, pur nei limiti legati al covid, hanno trovato realizzazione". E riprendendo ancora il motto dell'annata 2021-2022 "Serve to change lives", scelto dal Presidente internazionale Shekhar Mehta, ha aggiunto: "L'auspicio è quello di restituire anche ai soci la convivialità dei rapporti, l'inclusione e il rafforzamento dell'amicizia in un clima di ritrovata leggerezza e partecipazione dove ognuno può dare il proprio contributo". Così Amadio al termone di una dura annata resa complessa dalla pandemia. "Siamo comunque riusciti a portare avanti i nostri service - ha sottolineato prima di cedere il collare a Ranieri - fra cui il progetto "Facciamo Centro" con proposte per il rilancio del centro storico di Forlì. Per questo ringrazio tutti i membri del Consiglio direttivo per il lavoro di squadra". Durante la conviviale sono intervenuti anche il Governatore del Distretto 2072, Adriano Maestri, il Past Governor Pierluigi Pagliarani, l'assistente del Governatore, Marisa Rossi, i presidenti di vari Club della Romagna, i giovani del Rotaract e dell'Interact e altri ospiti fra cui Gianfranco Brunelli, curatore delle grandi mostre ai Musei San Domenico. Nel corso della serata sono stati inoltre conferiti riconoscimenti rotariani "Paul Harris" e attestati di merito a soci che si sono distinti nell'annata per il servizio svolto.