Pioggia di premi per gli studenti del Liceo artistico e musicale: ecco tutti i riconoscimenti

Una pioggia di premi per il Liceo artistico e musicale statale E. Canova di Forlì'. "Ci sorprende piacevolmente, mentre giungiamo ormai al termine di questo complesso anno scolastico, a coronamento dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze dell'istituto, malgrado le avversità egli impedimenti oggettivi", affrema la dirigente scolastica Electra Stamboulis.

Gaia Vitali della sezione Artistico indirizzo Design orafo ha ricevuto una menzione speciale al premio internazionale per le scuole orafe di San Eligio, mentre gli alunni del Musicale si sono distinti al IX Concorso Musicale Nazionale di Ozegna (TO), che quest’anno si è svolto in modalità online, ottenendo sempre brillanti risultati nelle rispettive categorie solistiche e in ensemble. Iacopo Ciani, alunno della Prof.ssa Alba Tasselli, della classe 4M, ha ottenuto il primo premio nella categoria 8 “Pianisti Solisti ” con il punteggio di 98/100, Leonardo Coari, alunno della Prof.ssa Manila Santini, della classe 2M, ha ottenuto il primo premio nella categoria 7 “Pianisti Solisti ” con il punteggio di 97/100. Valeryia Kuzmina, alunna della Prof.ssa Mukhambet, della classe 1M, ha ottenuto il secondo premio nella categoria 5, “Archi Solisti” con il punteggio di 93/100. Il gruppo Cellobass, preparato dalla Prof.ssa Tatyana Mukhambet e composto dagli alunni Anjiela Liu, Emanuele Bani, Paolo Corrado, Andrea Abategiovanni, Anna Tedaldi, Luca Galeati, Nicolò Candelario Lopez, delle classi 4 e 5 M, ha ottenuto il primo premio nella categoria 20, “Gruppi e Orchestre” con il punteggio di 95/100.