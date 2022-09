Poesia dialettale, un omaggio alla storia e alla tradizione romagnola: ecco i vincitori del concorso Antica Pieve

Ufficializzati i vincitori della 27esima edizione del concorso di poesia in lingua dialettale romagnola Antica Pieve, organizzato dal Comitato Culturale di Pieveacquedotto con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì e Università degli studi di Bologna. Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi poeti, provenienti da varie località della Romagna; una conferma di attenzione verso una manifestazione che intende rendere omaggio alla storia e alla tradizione, in particolare alla poesia in lingua dialettale, della terra di Romagna. La qualificata giuria era formata da Gloria Bazzocchi, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Elide Casali e Gianfranco Miro Gori per la sezione A e B, mentre da Bazzocchi, Miro Gori e Paolo Borghi per la sezione C.

I vincitori

Sezione A (dedicata al poeta Giovanni Nadiani e rivolta ai giovani dai 18 ai 36 anni)

1° class. Lorenzo Visani (Forlì)

2° class. Alex Bertozzi (Faenza)

3° class. Rudi Capra (Lugo)

Segnalato Riccardo Ravaioli (Forlì)

Sezione B

1° class. Daniela Cortesi (Forlì)

2° class. Rosalda Naldi (Forlì)

3° class. Ferdinando Pelliciardi (Roma)

Segnalati a pari merito: Emanuela Babbini (Forlì), Maria Landi (Castel Bolognese), Roberto Pontoni (Lugo), Loris Babbini (Cesena), Lorenzo Scarponi (Bellaria, Giuliano Biguzzi (Cesena) e Loretta Olivucci (Massa Castello)

Sezione C ( libro di poesie )

1° class. Germana Borgini (Santarcangelo di Romagna)

2° class.Lidiana Fabbri (Rimini)

3° class. Lorenzo Scarponi (Bellaria)

Segnalati a pari merito: Antonio Gasperini (Montiano) e Sergio Lepri (Rimini)