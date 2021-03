Politiche europee, l'Informagiovani del Comune di Forlì aderisce a Eurodesk

A livello nazionale Eurodesk fornisce anche supporto sui programmi dell’Unione europea, come ad esempio Your First Eures Job e Corpo Europeo di Solidarietà

L’Informagiovani del Comune di Forlì ha aderito ad Eurodesk, la rete di informazione ed orientamento dei giovani dell’Unione europea. Attiva in Italia dal 1997, Eurodesk è un organismo che fornisce informazioni e dati per implementare il Portale Europeo dei Giovani dell’Unione europea. A livello nazionale Eurodesk fornisce anche supporto sui programmi dell’Unione europea, come ad esempio Your First Eures Job e Corpo Europeo di Solidarietà.

"In questo ampio e autorevole quadro operativo - afferma l'assessore alle Politiche Giovanili, Paola Casara - l’Informagiovani del Comune di Forlì, in qualità di Antenna, si pone l’obiettivo di promuovere tra i giovani la conoscenza delle istituzioni e dei programmi dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, aumentando la consapevolezza su tutto il territorio in materia di politiche europee".

Casara ricorda inoltre che "il servizio di informazione e promozione è inoltre rivolto anche agli enti pubblici e alle organizzazioni private, con particolare riguardo per quelli che operano per i giovani e con i giovani, per sottolineare l’importanza dello sviluppo e della concertazione delle politiche locali in linea con i piani pluriennali europei, uno dei più efficaci strumenti per attivare percorsi inclusivi di cittadinanza attiva tra i giovani. Lo scopo principale è dunque quello di favorire la mobilità dei giovani con formazione, supporto e strumenti per conoscere tutte le opportunità offerte dai programmi europei".

La valutazione con affiancamento degli operatori dedicati sarà consentita presso l'Informagiovani appena la normativa relativa alla fase pandemica lo consentirà. Per informazioni è possibile contattare l’Informagiovani al numero 0543 712445 o all’indirizzo mail informagiovanieuropa@comune.forli.fc.it .