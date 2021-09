Poste Italiane celebra "Guido Guerra dei Conti Guidi di Dovadola

Dovadola è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Emilia-Romagna per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio storico e culturale della comunità. In omaggio al condottiero e politico italiano “Guido Guerra dei Conti Guidi di Dovadola”, in occasione della giornata commemorativa, sabato dalle 9 alle 13 (con accesso regolamentato), allo stand di Poste Italiane allestito al Loggiato di Piazza Cesare Battisti, saranno disponibili una cartolina e un annullo filatelico dedicati, realizzati per l’occasione.

L’iniziativa è parte del programma degli impegni per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Le istituzioni locali hanno espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.