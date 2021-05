Predappio, oltre 400 chili di cibo solidale per le famiglie bisognose

e' Ripartita anche in provincia di Forlì-Cesena l'operazione solidarietà “A sostegno di chi ha più bisogno' promossa a livello nazionale da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con l'obiettivo di distribuire pacchi di cibo made in Italy alle famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. Nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco di Predappio Roberto Canali, una delegazione Coldiretti, guidata dai rappresentanti di Giovani Impresa e Donne Impresa, Mattia Incerti, Patrizia Montanari e Mirella Dal Prato, ha consegnato più di 400 chilogrammi di prodotti agroalimentari da filiera italiana ai nuclei familiari più bisognosi residenti sul territorio comunale.

"Con il nostro gesto, che stiamo replicando in tutto il Paese, abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione - commenta il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena Massimiliano Bernabini -, ma anche evidenziare le grandi eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire”. Nei pacchi, da circa 40 CHILI l'uno, pasta e riso, Parmigiano Reggiano, biscotti, salsa di pomodoro, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva, oltre a prodotti per bambini.

"Lo scopo - spiega ancora Coldiretti Forlì-Cesena - è di intercettare, grazie alle collaborazione degli enti locali, i nuovi poveri “invisibili” che, a causa della pandemia, hanno visto un repentino peggioramento della propria condizione economica. La consegna avvenuta a Predappio dà continuità all’operazione solidarietà avviata da Coldiretti all'inizio del 2021 e che ha già consentito di distribuire più di 5 tonnellate di prodotti sul solo territorio provinciale.