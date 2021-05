Predappio, taglio del nastro per la nuova sede della Protezione Civile

È stata inaugurata sabato la nuova sede dell'associazione di volontariato "Protezione Civile Predappio" in Palmezzano a Predappio. La nuova casa dell'associazione si trova nei locali della storica bottega di "Mastro Lupo", Benito Partisani, primo sindaco eletto del dopoguerra, artista e ceramista, insegnante ed educatore predappiese. L'amministrazione comunale, attraverso il primo cittadino Roberto Canali che ha presenziato al taglio del nastro, ha voluto ringraziare i volontari "per il lavoro svolto soprattutto nell'ultimo periodo, anche a sostegno del piano vaccinale in corso a Predappio".