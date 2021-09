Premio nazionale Franco Enriquez, le congratulazioni ad Accademia perduta

I cooperatori romagnoli esprimono le loro "più sentite congratulazioni" ai direttori artistici Claudio Casadio e Ruggero Sintoni e a tutta la compagine sociale della cooperativa Accademia perduta/Romagna teatri per la vittoria del prestigioso "Premio nazionale Franco Enriquez" nella categoria Teatro per ragazzi e di impegno civile e sociale. Nelle motivazioni per la concessione del premio, la giuria ha riconosciuto ad Accademia perduta "il titolo di portavoce della cultura d’impegno e della comunicazione»" sottolineando la capacità della cooperativa di realizzare innovativi e qualificati progetti culturali "mantenendo sempre fede alle regole dello spettacolo e al coinvolgimento di realtà locali e giovanili".

"Sin dalla sua costituzione nel 1982 ad opera di un gruppo di giovani attori, il Centro di Produzione Teatrale Accademia Perduta/Romagna Teatri ha del resto ottenuto ripetuti apprezzamenti per la propria attività in campo culturale, a partire dal riconoscimento ministeriale come “Organismo stabile di Produzione, Programmazione, Promozione e Ricerca Teatrale per l’infanzia e la gioventù” arrivato nel 1986 - ricordano da Legacoop Romagna -. Dal 2000 all'impegno nel teatro per ragazzi Accademia perduta ha affiancato, con pari successo, l'attività produttiva incentrata sul teatro di impegno civile e sociale".

"La vittoria del premio Franco Enriquez conferma dunque una volta di più l'elevato valore artistico del lavoro della cooperativa, e costituisce la dimostrazione della capacità di questa importante realtà culturale di qualificare ulteriormente il livello della propria produzione e di raggiungere ulteriori traguardi anche in un periodo segnato dalle gravose difficoltà della pandemia, che si sono abbattute con particolare intensità proprio sul mondo della cultura", viene aggiunto.

Anche il sindaco Gian Luca Zattini si congratula con Sintoni e Casadio: "E' stato riconosciuto, dalla giuria, il coraggio e la qualita delle scelte artistiche adottate in tanti anni di attività, con particolare riferimento a quest’ultimo anno di covid, in cui la cultura e il mondo del teatro hanno attraversato momenti di estrema difficolta. La loro lungimiranza, il loro impegno sociale e civile e la capacita di coniugare le esigenze dello spettacolo dal vivo con quelle delle realta locali, sono gli elementi che rendono l’attivita teatrale di Accademia Perduta unica, emozionante e straordinaria".