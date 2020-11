Presentato il libro dedicato alla pittrice forlivese Miria Malandri

Si è conclusa domenica a due giorni di presentazione di "Oltre il cancello - Beyond the gate", il libro di Gabriella Maldini e Davide Boschini pubblicato da Capire Edizioni e dedicato alla nota pittrice forlivese Miria Malandri. Un libro - conversazione che per la prima volta racconta il suo mondo artistico e non solo, con l’obiettivo di farla conoscere a un pubblico ancora più ampio di quello che da tanti anni già la stima e la segue. Per questo gli autori hanno scelto il format della conversazione, capace di coniugare leggerezza e profondità e spaziare sugli argomenti più diversi, dal viaggio alla passione per il cinema, fino al personalissimo sentire dell’Artista sul suo dipingere. Due giornate intense per i tantissimi ospiti che, con estremo ordine, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria, si sono avvicendati a gruppi di due, massimo tre persone, rigorosamente ed esclusivamente su invito, nelle stanze finora misteriose della dimora privata che fu già del pittore Giovanni Marchini e in quelle dell’Atelier che ora ospita la nostra amata artista, e per i sinceri riscontri di affetto e stima che Malandri, Maldini e Boschini hanno ricevuto con grande gioia.