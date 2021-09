Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani; al via un ciclo di incontri pubblici

Inizieranno nei prossimi giorni una serie di incontri informativi promossi dal Comune di Forlì - Assessorato al Welfare e Politiche per la Famiglia, in collaborazione con la Polizia Locale e la Prefettura di Forlì-Cesena, per imparare a prevenire e contrastare gli episodi di truffa alle persone più anziane, incrementando le condizioni di sicurezza e protezione, in particolare per coloro che vivono soli, privi di reti parentali e sociali, e quindi maggiormente esposti al rischio di frodi.

Gli incontri, patrocinati dal Comune di Forlì, saranno condotti da un Ispettore della Polizia Locale e si propongono di sviluppare diversi momenti di supporto a beneficio dei nostri anziani e delle persone più fragili, agendo sul fronte dell'informazione preventiva, della formazione e della sensibilizzazione sul tema delle truffe. A questo percorso informativo, parteciperanno numerose associazioni e soggetti del territorio al fine di raggiungere il maggior numero possibile di anziani, soprattutto coloro che vivono più isolati e senza reti parentali, e che più di tutti sono vittime di insidie e raggiri.