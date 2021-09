Progetti d'impresa culturali e creativi: il bando "Incredibol" sbarca anche a Forlì

C’è tempo fino al 28 settembre per partecipare alla decima edizione del bando "Incredibol! - L'innovazione Creativa di Bologna", progetto nato nel 2010 a sostegno dello sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative dell’Emilia-Romagna attraverso contributi, spazi e servizi di accompagnamento. Lo storico bando "Incredibol!" quest’anno viene accompagnato da un’opportunità tutta nuova: lanciato a luglio di quest’anno, Bologna Game Farm è il nuovo programma di accelerazione e accompagnamento per lo sviluppo di videogiochi a livello regionale. Per accedere, è necessario inviare la propria candidatura entro il 22 ottobre, tramite l’apposito modulo online.

I due avvisi pubblici saranno presentati ai potenziali partecipanti venerdì alle 11 in un incontro a "Laboratorio Aperto", in via Valverde 15 (per partecipare è necessaria l’iscrizione al link www.getcrowd.eu/event/incredibolforl). E’ un’iniziativa del Comune di Bologna in collaborazione con i "laboratori aperti" della Regione (Ferrara, Modena, Ravenna, Piacenza, Rimini, Cesena e Forlì) e con altre realtà attive sul territorio nel campo dello sviluppo dell'imprenditoria culturale e creativa (Reggio Emilia e Parma) - vedi il programma in aggiornamento su www.incredibol.net). Gli eventi saranno organizzati in base alle normative vigenti di contrasto alla diffusione del Covid-19. Per partecipare agli incontri è necessario presentare la Certificazione verde Covid-19.

Le novità di Incredibol! - decima edizione

L'edizione 2021 dell'avviso pubblico, oltre al vantaggio di entrare a far parte di una ‘community’ composta dai vincitori delle precedenti edizioni e dai partner di progetto, offre ai vincitori un totale di 200mila euro di contributi e si divide in due diverse sezioni: "Sezione Startup", che sostiene i progetti di avviamento o consolidamento delle idee imprenditoriali culturali e creative offrendo 10 contributi da 10mila euro ciascuno (questa sezione dell'avviso ha come principali destinatari giovani creativi under 40, agli inizi dell’attività, con un’idea imprenditoriale valida e già avviata da non più di 4 anni) e "Sezione Innovazione", dedicata a imprese, liberi professionisti, studi associati o associazioni che vogliano sviluppare progetti di innovazione di prodotto, servizio, processo, gestione, mercato o una combinazione di questi, in un’ottica di evoluzione della propria attività già consolidata, anche in collaborazione con realtà non appartenenti al settore creativo. Sono 5 i contributi da 20.000 euro offerti da "Incredibol! per questa sezione senza limiti di età o di inizio attività. Anche quest’anno la partecipazione è possibile attraverso la compilazione di un form online, accedendo con credenziali di identità digitale ad alta affidabilità: tutte le informazioni sul sito di "Incredibol!

Il nuovo bando Bologna Game Farm

Una dotazione di 120mila euro e un programma di accelerazione e accompagnamento su misura per lo sviluppo di 4 progetti di videogiochi: è questa l’azione pilota denominata Bologna Game Farm promossa da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinata da "Incredibol! e Art-Er Attrattività Ricerca Territorio e realizzata in collaborazione con "Idea - Italian Interactive & Digital Entertainment Association". La finalità è quella di rafforzare la capacità manageriale e imprenditoriale del settore in regione: un obiettivo maturato dopo un lungo lavoro di ascolto e monitoraggio delle opportunità ed esigenze degli sviluppatori, non solo regionali. Nel dettaglio, i benefici messi a disposizione della call aperta ad imprese, liberi professionisti e studi associati sono costituiti da un mix di strumenti e servizi per ogni vincitore: un contributo fino a 30mila euro a fondo perduto; un anno negli spazi di coworking de Le Serre di Art-Er presso i Giardini Margherita; attività di formazione, matching, mentorship, tutoraggio e accompagnamento per la commercializzazione di prodotti finiti e giocabili, nonché l’ingresso e il posizionamento sul mercato nazionale e internazionale.

Cos'è "Incredibol!"

"Incredibol! - L'innovazione Creativa di Bologna" è un progetto nato nel 2010 e promosso dal Comune di Bologna, volto a favorire la crescita e la sostenibilità del settore ICC nella città e nella regione. Le nove edizioni del bando hanno visto 900 candidature per un totale di oltre 2000 partecipanti; i progetti vincitori sono stati 158, attivi in tutti gli ambiti creativi. Nato come progetto pilota, è diventato un punto di riferimento per le imprese culturali e creative, grazie all'impegno del network di partner pubblici e privati che dedicano tempo, competenze e professionalità al consolidamento di un settore vitale e dai contorni difficili da definire, con peculiarità e necessità molto specifiche.

"Incredibol!" offre varie opportunità a supporto dei progetti imprenditoriali innovativi: uno sportello di orientamento, consulenze, formazione e una rete di partner formata da enti pubblici e privati già attivi sul territorio cittadino e regionale, contributi in denaro, promozione e altri strumenti per la crescita del settore economico più importante del futuro. Grazie al lavoro di questi anni, a marzo 2019 è stato possibile siglare un accordo di programma triennale tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie culturali e creative regionali, in linea con la 'strategia di specializzazione intelligente', S3 regionale.