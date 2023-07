Il teatro per le nuove generazioni, trasferta in Inghilterra per il Testori: dalla scrittura creativa alle pratiche di co-creazione

Dal 3 al 7 luglio lo staff di Elsinor-Teatro Testori ha preso parte al meeting internazionale a Derby, in Gran Bretagna, in occasione del Festival Departure Lounge di Derby Theatre, nell'ambito di ConnectUp, progetto di cooperazione su larga scala approvato dalla Commissione Europea nell'ambito del suo European Culture Funding Stream Creative Europe. Il progetto, dedicato al teatro per le nuove generazioni (12+) mira a contrastare la divisione sociale e culturale in tutta Europa, offrendo ai giovani opportunità di incontro e scambio con diverse nazionalità, culture e gruppi sociali.

Il progetto include anche un’occasione di formazione universitaria certificata denominata Programma di Mediazione Teatrale (Tmp), che coinvolge artisti e insegnanti. Il curriculum è sviluppato dall'Università di Agder (UiA - Norvegia), ed è concepito come una "Doppia Formazione", che combina la formazione teorica continua parallela con applicazioni pratiche. Oltre a Francesca Tisano, attrice, per il Teatro Testori era presente a Derby e seguirà il percorso Flavia Battaglia, docente di lingua inglese presso l'Istituto Professionale Ruffilli: "Siamo stati portati per mano dietro le quinte e abbiamo vissuto un'esperienza entusiasmante alla scoperta di cosa davvero significhi fare teatro dentro e fuori l'Europa".

Dalla scrittura creativa con e per gli adolescenti alle pratiche di co-creazione con gruppi di giovani dai 15 ai 30 anni; da innovativi metodi di inclusione per pubblico ipovedente alla progettazione di percorsi tra scuole, teatro e comunità: questi alcuni dei temi dei laboratori che hanno coinvolto il gruppo internazionale di 30 mediatori teatrali. Insieme alla docente ha viaggiato una studentessa del Ruffilli, Assia Rida, in qualità di Young Ambassador del progetto, grazie al quale confrontarsi con coetanei europei sul teatro pensato proprio per i ragazzi e le ragazze. A proposito dell'incontro internazionale Assia ci racconta che avrà “un hobby in più: il teatro! Un mondo diverso dove si può essere qualunque cosa, dove si può esprimere qualsiasi tipo di sentimento. In particolare ho amato il confronto con gli altri Young Ambassadors e i momenti di condivisione delle nostre opinioni sugli spettacoli a cui abbiamo assistito".

Il 6 e il 7 luglio il Festival Departure Lounge ha presentato tre coproduzioni nate all’interno di ConnectUp, due delle quali coprodotte da Elsinor Centro di Produzione Teatrale/Derby Theatre "The pleasant land", in lingua inglese, sul tema dell'identità, e "Cross the line", in italiano, scritto e diretto da compagnia rodisio. "Cross the line", nasce come progetto di ricerca, formazione e creazione teatrale ideato da compagnia rodisio dedicato al giovane pubblico (12+), realizzato grazie al lavoro di più di 500 ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 17 anni, che hanno partecipato al progetto tra Italia e Francia, tra il 2021 ed il 2023.

Lo spettacolo che ne è nato, ideato da Manuela Capece e Davide Doro (compagnia rodisio), parte dalla parola chiave “Linea” per indagare i significati che implica – Confine. Conflitto – e tutte le domande che ne scaturiscono – La linea può essere una protezione? Quand’è che una linea diventa un limite? Che cosa significa oltrepassare quella linea? … – e in che modo e quanto tutto questo si rifletta dentro di noi.