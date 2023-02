Ottavo anno per "Romiti cammina": "Un'occasione di socializzazione tra i luoghi magnifici della nostra città"

“Romiti cammina” compie otto anni. Il progetto, realizzato in collaborazione dei residenti del quartiere, è ripartito lunedì scorso alla presenza di una trentina di persone di tutte le età, diverse delle quali provenienti da altre zone della città. “L’ambizione di questa idea nata otto anni fa era quella di creare un momento di socializzazione dove tutti potessero partecipare”, ricorda Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti. E l'obiettivo si è concretizzato.

“Si è creato un nutrito gruppo di persone, che condividono il piacere di muoversi, conoscere e conoscersi – prosegue Valmori -. “Romiti cammina” crea benessere, relazioni, buon vicinato ed evita l’isolamento che tanti danni provoca alle persone. Chi partecipa a questa iniziativa instaura delle conoscenze, il tutto camminando tra la natura e tra i luoghi magnifici della nostra città di Forlì. E anno dopo anno il progetto cresce sempre di più, il tutto nel segno della socializzazione”.

Sono tre gli appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì alle 19,30 e il mercoledì alle 9,30, con punto di ritrovo in corrispondenza di dell'area verde “Ernesto Balducci” in via Sapinia, all'angolo con via Consolare