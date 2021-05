Protezione Civile al centro vaccini, donati 4 termoscanner per i volontari

I volontari della protezione civile sono impegnati nel sostegno alla campagna vaccinale a fianco delle strutture sanitarie. Da un po’ di settimane oltre 100 volontari ogni settimana prestano il loro servizio nei diversi punti di vaccinazione allestiti nel territorio provinciale. Il Coordinamento provinciale sta lavorando di concerto con ASL e Agenzia Territoriale ed è impegnato a mantenere la presenza dei volontari fino a quando servirà. Lo sforzo è ancora più impegnativo se pensiamo che non possiamo dimenticarci delle possibili emergenze inattese che potrebbero verificarsi e della campagna antincendio boschivo che tutti gli anni impegna uomini e mezzi”: lo scrive il presidente Gabriele Russo.

“A darci una mano in questo impegno ci sono anche realtà produttive del territorio che ci sono vicine e sono da sempre impegnate in opere di solidarietà e di aiuto. In questo caso mi riferisco a Formula Servizi che ci ha concesso 4 termoscanner per la misurazione della temperatura che ci supportano nell’ottimizzazione delle risorse. Due di questi sono già in funzione da diversi giorni nell’hub di Forlì e gli altri 2 verranno utilizzati a breve”, conclude Russo.