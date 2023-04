Dalla piadina ai tortelli alla lastra: taglio del nastro per un punto ristoro tipicamente romagnolo

Un nuovo punto ristoro con specialità tipiche romagnole. Taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, per il locale "Da Spadino", situato a San Colombano in Strada lungo via San Colombano 26/A. Piadina, crescioni, rotoli e tortelli alla lastra saranno gli elementi principali del menù elaborato da Luca Spada, Riccardo Biondini e tutto lo staff.

Spada, imprenditore meldolese nel settore della ristorazione con "Luisin 2.0", ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura con passione e grande professionalità, arricchendo la proposta culinaria di Meldola. Il primo cittadino Cavallucci, nel porgere "i migliori auguri di buon lavoro a Luca", si è complimentato per questa nuova apertura "che ancora una volta dimostra la dinamicità imprenditoriale della città".

L'inaugurazione di "Da Spadino" segue quella di alcune settimane fa di "Mistuzzica", caffè e ristorante di Roberta e Paolo Ranieri in via Roma, con golose proposte dal lunedì al sabato dalle 6 alle ore 14.30. Una coppia di mprenditori meldolesi, che ha deciso di arricchire la località bidentina con uno spazio accogliente.