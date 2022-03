Quaresima al Castellaccio. Messa in latino con imposizione delle Sacre Ceneri

Solenne inizio del tempo di Quaresima. Mercoledì, alle 19, nella Chiesa di S. Maria Madre di Dio in Castellaccio in Via Castello 91 a Villa Rotta, sarà infatti celebrata la Santa Messa in rito tridentino con l’imposizione delle Sacre Ceneri. Nel rito tradizionale della Chiesa, differenza di quello moderno, il tempo di Quaresima si caratterizza per segni molto eloquenti: gli altari si spogliano dei fiori e l’organo smette i timbri più solenni limitandosi a sostenere i canti gregoriani e questo in un crescendo di mestizia che avrà il suo culmine nella “velatio” delle statue e dei quadri e nella spoliazione totale degli altari il venerdì santo. La Messa di mercoledì, sarà aperta dal rito della benedizione ed imposizione delle Ceneri, ottenute bruciando le Palme benedette lo scorso anno nella Domenica di Passione, che i fedeli riceveranno inginocchiandosi alla balaustra dell’altare. Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 20.30, si svolgerà, invece, il Pio Esercizio della Via Crucis con esposizione della reliquia della Santa Croce.

