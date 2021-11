Quartieri, il comitato dei Romiti riconferma il progetto di socializzazione "Romiti Cammina"

Il quartiere Romiti si rimette in moto con le passeggiate del progetto "Romiti Cammina". Tale iniziativa nata circa cinque anni fa, è il primo punto di partenza del neoeletto Comitato di Quartiere Romiti, che assieme a tale progetto sarà pronto per mettere in opera altre iniziative di partecipazione. Cinque anni fa da un'idea di alcuni residenti dei Romiti, i quali avevano ravvisato la necessità di creare un momento di aggregazione, socializzazione e di conoscenza tra le persone del Quartiere, aperto a tutti senza nessuna formalità hanno proposto al Comitato di quartiere Romiti se era possibile realizzare un gruppo di cammino. Il Comitato di Quartiere ha subito approvato e sostenuto l’idea, così gli stessi residenti, appoggiati e sostenuti dal Comitato Quartiere Romiti, si sono fatti promotori e volontari, decisi a sperimentare, organizzando incontri definiti ludici - ricreativi. L’ambizione degli stessi era quella di creare un momento di socializzazione dove tutti potessero partecipare. Si è creato così un gruppo nutrito di persone ( ad oggi oltre trenta partecipanti ) di tutte le età provenienti da molti quartieri della città di Forlì che condividono tuttora il piacere di muoversi, conoscere e conoscersi; due volontarie sono diventate le fotografe ufficiali del gruppo e con i loro scatti hanno documentato tutti gli incontri.

L’obiettivo di tale progetto era ed è favorire sani stili di vita, evitare l’isolamento delle persone, far conoscere la nostra bella Forlì, visitando i luoghi caratteristici. Meta estiva abituale sono i percorsi fluviali presenti nel territorio forlivese, cosi come il parco Franco Agosto (molto belli e caratteristici).I percorsi autunnali e invernali sono nel centro storico, per scoprire e riscoprire i luoghi poco conosciuti della nostra splendida città. In questi cinque anni di Romiticammina, pur con alti e bassi ( vedi periodo di emergenza Coronavirus ), il progetto ha sempre ravvisato molta partecipazione nel rispetto delle regole anche da altri quartieri. "Romiticammina" è riuscita in questi anni ad aggregare persone di età diverse, di quartieri diversi, creando così quel filo conduttore che porta non solo a camminare per il prevenire malattie dovute alla sedentarietà, ma per costruire un benessere sociale e collettivo favorendo l’inclusione sociale ed evitando così l’isolamento delle persone. Il Comitato di quartiere Romiti, da sempre sensibile a questi temi, ha favorito e supportato questa iniziativa e tutt'ora il neo eletto Comitato di Quartiere come primo progetto del nuovo corso, sosterrà tale iniziativa cercando di rafforzare e incrementare i progetti intorno alla partecipazione e socializzazione delle persone per il bene e lo sviluppo del territorio.