Raccolta di materiale scolastico da destinare all'Africa alla scuola 'Marinelli'

In un periodo critico e delicato quale quello che tutti stiamo vivendo, l'Istituto Marinelli di Forlimpopoli, con il contributo dei propri studenti, ha realizzato un progetto di solidarietà. Gli allievi raccoglieranno oggetti didattici simbolici ( quaderno, penna, matita, gomma, temperino, colla, postit, puntatrice, album etc.), materiale che sarà destinato ad una scuola dell'Africa dove la didattica efficiente è, purtroppo, ancora un'utopia. "Non bisogna spegnere la fiamma della speranza e della gioia che i giovani alimenteranno per dar luce al futuro. Il Natale può trovare, quindi, una destinazione non solo nel contesto familiare, ma anche in quello quotidiano che gli studenti vivono attraverso l'Istituzione scolastica. Tale progetto si affianca alle attività trasversali quali quelle di Educazione alla cittadinanza e di Alternativa alla Religione Cattolica", spiega una nota dell'istituto. "Gli studenti saranno stimolati e condotti alla riflessione, alla collaborazione, alla condivisione, alla consapevolezza dei problemi che ancora persistono in alcune realtà del mondo. Gli alunni saranno attori protagonisti del progetto di solidarietà con l'auspicio di arrivare ad una corrispondenza concreta con la scuola destinataria di tale iniziativa".