Raccolta fondi: lezione online gratuita per tutte le nonprofit a cura dei docenti del Master in Fundraising

Giovedì dalle 11 in poi nelle aule virtuali del Master in Fundraising, di cui è direttore l’assessore Valerio Melandri, è in programma una lezione gratuita per imparare le prime 7 cose da fare per iniziare la raccolta fondi. L’invito è rivolto a tutti coloro che lavorano nel nonprofit ma anche a coloro che vogliono avvicinarsi al mestiere del fundraising, la professione più richiesta in tutto il terzo settore, non solo in Italia ma anche all’estero. Il Webinar si svolgerà in due diversi momenti: aprirà la mattinata Stefano Malfatti, docente di lasciti testamentari del Master in Fundraising e Direttore comunicazione e fundraising dell’Istituto Serafico di Assisi.

Quello di Malfatti sarà un intervento più teorico che verterà su questi punti: capire il senso del fundraising, capire perché i donatori dovrebbero donare proprio alla vostra organizzazione, quali strumenti usare per fare fundraising, come chiedere (modo, tono, richiesta) e a chi chiedere (persone, relazioni, contatti) La mattina proseguirà poi con Beatrice Bellini,alumna del Master in Fundraising. Il suo intervento si focalizzerà sulla parte più pratica del fundraising e si focalizzerà sulle donazioni individuali, le grandi donazioni, le partnership con le aziende e come raccogliere dalle fondazioni Per essere presenti al Webinar occorre registrarsi a questo link: https://rebrand.ly/7-passi-per-iniziare-a-fare-fundraising