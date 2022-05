Radio Palmezzano Today, ultima puntata speciale: intervista al fumettista Zerocalcare

L’ultima puntata di Radio Palmezzano Today, che si svolgerà martedì, alle ore 18.30, sarà dedicata all’incontro con Michele Rech, in arte Zerocalcare, fumettista romano recentemente protagonista della serie “Strappare lungo i bordi”, che lo ha proiettato all’attenzione delle giovani generazioni in Italia e all’estero. Ciò si deve soprattutto al fatto che le storie raccontate nei suoi fumetti riescono efficacemente ad intrecciare le vicende della vita quotidiana della nostra società in una declinazione vicina al sentire delle ragazze e dei ragazzi che lo seguono.

Radio Palmezzano Today, nata presso la Scuola secondaria di primo grado “Marco Palmezzano” di Forli, concluderà il suo primo ciclo di puntate fortunate, che hanno visto presenti Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Binacchi, caporedattore centrale Tgr Lombardia, una puntata speciale in collegamento da Kiev e Matilde Montanari, giovane promessa musicale forlivese.

Tutte le puntate resteranno visibili sul canale youtube dedicato (Radio Palmezzano Today). La radio d’istituto riprenderà con l’avvio del prossimo anno scolastico con il racconto di altre nuove storie di costume, società e socialità. La puntata con Zerocalcare andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube di Radio Palmezzano Today martedì 17 maggio alle ore 18:30 al seguente link:h https://youtu.be/GWP6ZsAFTuE