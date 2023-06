Realizzato tra Brisighella e Modigliana: ecco Il nuovo disco di 'Light and Scars', prodotto dal Crinale Lab

Sergio Marazzi, già leader dal 1989 della storica band rock The BlueBonnets, a distanza di 12 anni dall’ultimo e secondo disco, ha pubblicato con lo pseudonimo Light and Scars il suo nuovo album Litow, acronimo di “Love Is The Only Way”. Caratterizzato da sonorità tipiche dell’american rock, Litow, che è stato preceduto dal video del singolo Just a matter of time, è disponibile negli store fisici e digitali a partire da Venerdì 16 Giugno, e il brano Dreamer – anch’esso uscito in anteprima – vede la partecipazione del cantautore americano Alejandro Escovedo.

Il songwriter ciociaro, residente da tempo in Romagna, ha affidato la produzione e l’arrangiamento della sua raccolta di canzoni a Don Antonio Gramentieri. Il disco è stato realizzato fra le mura dello studio di registrazione Crinale Lab, tra Brisighella e Modigliana. L’album, distribuito da Audioglobe, si compone di dodici tracce scritte da Sergio Marazzi, che parlano di amore, anche genitoriale, di diversità, del dolore che spesso porta con sé, e di tanto altro. Il disco è stato masterizzato al True East Studio di Nashville (Tennessee), dall’ingegnere del suono Alex McCollough, ed è stato missato da Ivano Giovedì e Don Antonio Gramentieri al Waveroof Studio di Castel Bolognese.

Ad accompagnare Marazzi (voce e chitarra acustica) nella registrazione del disco, alcuni dei più talentuosi musicisti della scena locale e non, tra cui Nicola Percuh (tastiere), Piero Perelli e Denis Valentini (batteria e percussioni), Daniela Peroni e Alejandro Escovedo (voci), e Don Antonio Gramentieri (chitarre elettriche e acustiche, basso, synth e tastiere).