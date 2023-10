Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "L'amore può superare ogni ostacolo, persino la morte"

Si rinnova l'appuntamento cinematografico MENOD5, composto da 16 film internazionali della durata fino a 5 minuti. Piccole grandi opere che raccontano tematiche molte vicine all'ambito giovanile e che stimolano riflessioni profonde. Sedicicorto in collaborazione con ForlìToday, ha coinvolto oltre 2.500 studenti di 12 Istituti scolastici del territorio forlivese. Le migliori tre recensioni saranno premiate al termine del 20esimo Sedicicorto Forlì International Film Festival.

OoOo

Uninhabitable

"L’immagine della Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1 apre il corto. Nello scatto il nostro pianeta appare come un pallido puntino azzurro sospeso nello sterminato buio cosmico. Poi una libellula che scappa dagli incendi, da un ambiente arido e brullo dove le città sono rase al suolo. La specie umana è ormai estinta, sepolta sotto il mare, ma la libellula, con fatica, è ancora in vita: inizia a riprendersi il suo habitat e riesce a riprodursi. Il corto ci fa capire che l’umanità è in grado di distruggersi da sola e che la natura non ha bisogno di essa per sopravvivere. Non ha senso farci la guerra e rendere il nostro pianeta inabitabile perché ciò può portare solo al nostro declino". Daniel Ruffilli, 3B Scuola media M. Palmezzano.

Corda da Bucato

"Il video ci comunica e ci fa immaginare i problemi, i giudizi, e i continui episodi sessisti che la donna è costretta a vivere e subire. Il cortometraggio è ben fatto e l'idea, pur non essendo complicata da realizzare, ha un ottimo impatto sullo spettatore". Giovanni Casalboni - 2A Liceo artistico e musicale Canova di Forlì.

La fin est mon début

"La storia introduce il sentimento di solitudine che pervade un'anziana signora a seguito della perdita di suo marito. Questo sua condizione di sconforto viene stravolta quando, in seguito alla sua morte, ritrova il suo amore perduto, che per la prima volta dopo tanto tempo, le fa ritrovare la gioia. Questo è un tenero esempio di amore eterno. È un racconto toccante su come l’amore possa superare ogni ostacolo, persino la morte, portando serenità e conforto". Nicole Nuzzo - 2°B afm - Istituto Tecnico Carlo Matteucci

Clothes Line

"Il video descrive la vita di una qualsiasi ragazza che vive in questi paesi; la sua vita è rappresentata in un filo: nasce, vai scuola, prende il diploma, si sposa, il marito la controlla e, nel filo del cortometraggio, si passa dall’età adolescenziale a quella adulta; infatti vi vedono forchette, cucchiai, coltelli, panni, oggetti impiegati nella vita quotidiana e poi si nota una pistola, probabilmente la donna ha ucciso il marito o chi la sorvegliava, o viceversa. La vita sul filo continua: ci sono capelli che rappresentano la disperazione, la fatica, il dolore che possono provare queste donne, noi non immaginiamo nemmeno la loro sofferenza…poi il filo finisce e c’è una mascherina ospedale e, alla fine, un ulivo che forse rappresenta la morte della donna". Alessandro Battaglia - 3E - Scuola Media Marco Palmezzano.