Altri record per il Forrest Gump della Romagna: cinquantamila chilometri a piedi in 1672 giorni

E' noto come il Forrest Gump della Romagna, perchè ama camminare all'aria aperta, scoprire nuovi paesaggi e non fermarsi mai. Stelio Leoni, 75 anni di Fiumana, continua a scrivere record su record. In 1.672 giorni ha infatti percorso 50mila chilometri, l'equivalente di 1.185 maratone (23 maratone al mese), una media di 8.350 chilometri all'anno e 29,9 chilometri di media al giorno. Sono 72 i mesi di cammino con una media mensile di 700 chilometri, mentre sono 24 i giorni di cammino ogni mese e 6 le ore di cammino ogni giorno.

Sono 500mila sono i metri di dislivello superati in totale, "come avere scalato l'Everest 56 volte", racconta Stelio. Ma non è finita qui: sono infatti 10mila le ore di cammino e circa 63 milioni i passi effettuati in totale. E per quanto riguarda le calorie bruciate? Ben quasi 4 milioni. La media chilometrica è stata di 5 chilometri all'ora. "Per percorrere tutti questi chilometri ho consumato la bellezza di 29 paia di scarpe", ironizza Stelio.

Tante le esperienze accumulate chilometro dopo chilometro: "In questi 6 anni i cammini più importanti sono stati il "Coast to Coast" da Portonovo ad Orbetello in 17 tappe, il "Cammino di Santiago" da Salamanca a Finisterre in 18 tappe, il "Cammino degli Dei" da Bologna a Firenze in cinque tappe, il "Cammino Materano" da Bari a Matera in 7 tappe e tanti altri cammini in Romagna". Ma Stelio ha anche un altro particolare primato, realizzato in pieno lockdown: "In una stanza di 5 metri per 6 metri in 30 giorni ho percorso mille chilometri. E anche questo mi sembra un bel record".

"I miei bastoncini curvi brevettati sono stati di sicuro di grande aiuto", confessa, ma il segreto dietro a tanti record sono - confessa - "la tenacia, la costanza e la determinazione". Tutti i record sono documentati sulla Facebook: "Ogni giorno pubblico i chilometri percorsi, con foto scattate e percorso effettuato regolarmente misurato da un Gps ed un contapassi". Ma Stelio ha anche un altro record: "Sono 35mila le foto scattate in questi 1.672 giorni di cammino". Stelio, l'uomo dei guinness.