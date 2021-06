"Ri-educhiamo all’ambiente", a Predappio una giornata dedicata a liberare da rifiuti il percorso lungo il Rabbi

“Ri-educhiamo all’ambiente”. L’associazione di promozione sociale L’Amaranto, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Azione cattolica, Gruppo Scout Predappio, e con il contributo del Comune di Predappio, organizza una giornata dedicata all’ambiente. Per domenica 20 giugno la cittadinanza è invitata a una passeggiata sul percorso fluviale che da Predappio porta a San Savino costeggiando il fiume Rabbi, durante la quale il percorso sarà ripulito dai rifiuti. Il punto di ritrovo è alle ore 9 in Piazza Sant’Antonio; la camminata sarà l’occasione anche per uno scambio d’idee ed esperienze per chi ha a cuore il rispetto e l’amore per la natura. Alla fine del percorso sarà offerta una piccola merenda. Per informazioni: 349. 5868771 (Luca). Ai partecipanti è richiesto di presentarsi muniti di guanti.