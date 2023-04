Il giovane forlimpopolese pronto ad aprire il camping di Lido di Classe: c'è la data, "Abbiamo bonificato l'area anche a mano"

Ora c'è la data ufficiale, comunicata attraverso i social. Lunedì 8 maggio viene inaugurata la prima metà del campeggio Lido di Classe, preso in gestione dal 22enne forlimpopolese Matteo Arrigoni, insieme alla sua famiglia e alla fidanzata. I lavori procedono e, spiega Arrigoni, "da lunedì, tutti i pomeriggi, sarà possibile venire a visitarci e vedere quello che è stato svolto". Prosegue il giovane imprenditore: "Siamo consapevoli che é solo l'inizio e ci possa essere molto altro lavoro per rendere questo posto ancora più bello, però, con il poco tempo a disposizione, non posso che lodare e ringraziare tutti i lavoratori che, domeniche e feste comprese, hanno tenuto sveglio questo cantiere per 15 ore al giorno".

"Dal 9 marzo, giorno in cui siamo stati proclamati definitivamente vincitori, senza contare cittadini e organizzazioni hanno lavorato in sinergia più di 20 persone - aggiorna il 22enne -. Il nostro team, formato da 8 tecnici, 3 squadre di artigiani e 7 ragazzi sotto i 22 anni, ha dato l'anima per riuscire a realizzare in breve tempo un progetto, è stato un periodo faticosissimo che rifaremmo altre mille volte perchè ci ha regalato occasioni di crescita ed emozioni uniche". Quanto ai lavori sin qui svolti, "abbiamo bonificato l'area togliendo più di 1500 quintali di inerti tolti a mano per non rovinare il suolo, 500 quintali di potature per mettere in sicurezza le piante esistenti, e 150 quintali di plastica carta e indifferenziata abbandonata ed in gran parte sepolta sotto la sabbia".

Ultimata la prima parte, i lavori procederanno nella seconda che si conta di aprire a giugno. "Abbiamo ripristinato tutti gli impianti, aggiustando più di 2000 metri di tubatura del gas e dell'acqua - continua il 22enne -. Abbiamo ripristinato le fosse biologiche e le fogne pulendole e manutentandole là dove non andavano, ma anche tutto l'impianto elettrico. Cosa non da poco, siamo riusciti a trovare tutto il materiale occorrente e mettere nuovi tutti i pali dell'illuminazione e tutti i sanitari. I servizi si serviranno prevalentemente di pannelli solari per iniziare fin da subito a guardare al risparmio energetico, uno degli obiettivi del nostro operato. Metteremo il nostro massimo impegno per fare diventare questo campeggio un giardino all'altezza della località in cui si trova".

Nel frattempo il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso della Iris Park srl relativo alla gestione del campeggio di Lido di Classe e darebbe ragione alla società trentina, ribaltando dunque la decisione del Tar di Bologna del 9 dicembre 2022. Il Consiglio di Stato respingerebbe dunque il ricorso proposto in primo grado dalla società Camping Lido di Classe srl del forlimpopolese Matteo Arrigoni che, si è occupata in questi mesi dei lavori di riqualificazione dell'area e che, proprio nei giorni scorsi, aveva fissato e comunicato la data di riapertura del campeggio.

La nuova sentenza confermerebbe quindi, secondo la ricorrente Iris Park, "il corretto operato del raggruppamento Carabinieri per le biodiversità di Punta Marina" che nel maggio del 2022 aveva revocato l'autorizzazione alla Camping Lido di Classe contestando la mancanza dei requisiti necessari. In questo modo, secondo la società trentina, la sentenza riassegnerebbe la "vittoria del bando" per la gestione "ordinando all’autorità amministrativa di applicare la sentenza". Il tutto, quindi, metterebbe fortemente a rischio l’apertura del campeggio per il 2023. "Cercheremo di capire come poterci muovere a tutela della nostra società e della località, aperti anche ad un incontro con i rappresentanti della Lido di Classe srl per il bene del territorio ma nel rispetto delle leggi", ha fatto sapere la Iris Park.

E' arrivata immediatamente la replica della Camping Lido di Classe, la quale sostiene che non sarebbe vero che il Consiglio di Stato abbia assegnato alla società Iris Park la vittoria del bando e nemmeno che la sentenza abbia "ribaltato l'operato dei Carabinieri, che lo scorso 9 marzo ci hanno assegnato la vittoria definitiva del bando". "Vero è, invece, come si legge nella sentenza, che il Consiglio di Stato 'definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Iris Park srl, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Camping Lido di Classe'". Secondo la società romagnola, successivamente alla precedente sentenza del Tar di Bologna che aveva riconosciuto "il possesso dei necessari requisiti di esperienza", contestati dai Carabinieri, la stessa Arma avrebbe "proceduto prima alla aggiudicazione definitiva della gara in favore della Camping Lido di Classe (con verbale del 23 dicembre 2022) e poi alla stipula dell’atto di concessione amministrativa dell’area in data 31 gennaio 2023 ed alla consegna definitiva dell’area stessa in data 9 marzo 2023 per l’effettuazione di tutti i lavori previsti nel progetto presentato in gara dalla Camping Lido di Classe".

Il Tar, inoltre, avrebbe già fissato per il 18 ottobre 2023 l’udienza pubblica per l’esame e la decisione del ricorso presentato dalla Iris Park. "Vedremo se nel frattempo i Carabinieri di Punta Marina confermeranno il prevalente interesse pubblico che deporrebbe nel senso della conferma dell’aggiudicazione e dell’affidamento del bene demaniale alla Camping Lido di Classe - afferma la stessa società - in modo che la località Lido di Classe possa disporre per la prossima imminente stagione estiva della struttura ricettiva la cui riapertura è attesa da tanto tempo". In ogni caso, ribadisce Arrigoni, "la stagione non è a rischio".