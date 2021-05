Riapre la Sezione forlivese dell'Anpi al piano terra di Palazzo Saffi

L’accesso alla sede sarà regolamentata da una struttura in plexigas (con tanto di sanificatore), per consentire a cittadini ed iscritti di poter rinnovare la tessera 2021

Da lunedì riapre la Sezione forlivese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) al piano terra di Via Albicini 25 (Palazzo Saffi), dove c’è anche la sede provinciale. Con le nuove normative, che consentono alla Regione di rientrare nelle ”regole” del colore giallo, l’Associazione Partigiani sarà aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12:30, con apertura pomeridiana al giovedì, dalle 15 alle 17:30. L’accesso alla sede sarà regolamentata da una struttura in plexigas (con tanto di sanificatore), per consentire a cittadini ed iscritti di poter rinnovare la tessera 2021 (o iscriversi ex novo), nel rispetto delle regolamentazioni sanitarie vigenti.

Nella mattinata di lunedì sarà presente il presidente della Sezione Anpi di Forlì, Lodovico Zanetti. E'possibile iscriversi all’Anpi (o rinnovare la tessera) con bonifico bancario IBAN IT77E0538713204000035006284, intestato a Anpi FC, alla Bper, specificando nella causale nome, cognome, telefono e Comune. Sarà compito dell’Anpi contattare e spedire a domicilio la tessera 2021. In alternativa, vista la riapertura della sede, si può ritirarla su appuntamento. Per contattare l’Anpi, questi i riferimenti: tel. 0543 28042, e mail: info@anpiforli.it. Per urgenze è possibile contattare i numeri 333 1634991, 329 2178667 e 377 2197631.