Riapre nel rispetto delle norme anti-coronavirus la sede dell'Uaar

Martedì riapre al pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid, la sede del circolo Uaar Forlì-Cesena, in via Caterina Sforza, 65. L’apertura settimanale avverrà nel consueto orario dalle 18 alle 20 di ogni martedì e l’accesso sarà consentito solo con mascherina indossata e sarà garantito il distanziamento fisico. Sarà possibile informarsi sulle attività dell’associazione, iscriversi, acquistare la rivista “Nesun Dogma”, richiedere informazioni sullo sbattezzo, l’ora alternativa, l’8 per mille, prendere a prestito i libri della piccola biblioteca e molto altro. Per informazioni: mail: fc@uaar.it – Telefono: 3512055858 facebook: https://www.facebook.com/UAARFC

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.