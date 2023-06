Sangiovese e Albana Passito: serie di riconoscimenti internazionali per i vini di Bertinoro

La primavera rivela i risultati degli assaggi di esperti da tutto il mondo, che si ritrovano attorno a tavoli prestigiosi per assaggiare i vini più tipici di ogni regione vinicola. La cantina Celli ogni anno si mette alla prova e decide a quali concorsi internazionali inviare i campioni dei vini più tipici e rappresentativi della produzione aziendale: Albana e Sangiovese.Il "Concours Mondial de Bruxelles" ha assegnato la medaglia d’oro al vino "I Croppi Albana secco Romagna Docg 2022": la nuova annata, certificata bio, non ha esitato a farsi notare dai professionisti di tutto il mondo.

Dalla Francia arriva invece una doppietta di ori per Sangiovese e Albana Passito, che anno dopo anno si confermano i preferiti dal mercato francese e canadese. Il corcorso Gilbert&Gaillard assegna la medaglia d’oro a "Bron&Ruseval Sangiovese Riserva Bertinoro 2019" e medaglia d’oro anche per "Sol Ara Albana Passito Docg 2021". La rivista inglese Decanter, famosa in tutto il mondo, organizza il Decanter World Wine Awards: un concorso molto selettivo che mette sui tavoli dei giudici vini blasonati provenienti da tutto il mondo. Anche dalla Gran Bretagna arrivano due medaglie per la Cantina Celli di Bertinoro: medaglia di bronzo per "Bron&Ruseval Sangiovese Riserva Bertinoro 2019" e argento per "Sol Ara Albana Passito Docg 2021".

Infine, massimo riconoscimento per i vini tipici di Bertinoro anche da un concorso che si svolge in Italia e premia i vini legati al proprio territorio d’origine: al Concorso delle Città del Vino, precedentemente conosciuto come Selezione del Sindaco, per la Cantina Celli è stato premiato per il secondo anno consecutivo il vino Albana passito: medaglia d’oro per "Sol Ara Albana Passito Docg 2021".

"I premi ci spronano a dare sempre il meglio in vigna e in cantina - affermano Mauro Sirri e Emanuele Casadei, titolari della cantina Celli -. Quest’anno il meteo bizzarro ci sta mettendo a dura prova, ma non ci perdiamo d’animo! Del resto, chi lavora in agricoltura se che ogni annata è diversa e da ben 58 vendemmie l’azienda Celli dimostra che dal lavoro accurato nascono grandi vini". La serie di riconoscimenti ricevuti danno testimonianza della qualità dei vini prodotti dall’azienda.