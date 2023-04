Un pistacchio che delizia i palati di tutto il mondo: premiata la storica azienda dolciaria Babbi

L’associazione culturale nazionale "Italia Liberty" ha conferito il premio culinario biennale "Quality food & Dulcetime" all'azienda forlivese Babbi per la produzione di prodotti dolciari a base di pistacchio di qualità. A ritirare l'onorificenza espressa da una targa e da una scultura d'arte è stato uno dei patron dell'azienda, Carlo Babbi. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nell'ingresso della ditta. Il presidente dell'associazione, Andrea Speziali ha conferito - in veste anche di artista - una sua scultura dalla cromia verde riferita al pistacchio.

La famiglia Babbi che agli anni Cinquanta ha costruito un'impero sui dolciumi iniziando dalla produzione dei coni in cialda è sotto i riflettori per essersi distinta nella produzione e fornitura del miglior pistacchio al mondo a gelaterie e pasticcerie al mondo. Il premio "Quality food & Dulcetime" è un riconoscimento internazionale che l'associazione Italia Liberty assegna a cadenza biennale alle piccole o grandi aziende che offrono un’esperienza gastronomica piacevole, produzione di prodotti di alta qualità, una cucina tradizionale di livello. I singoli chef ricevono parallelamente una menzione di merito.

La storia

Era il 1952 quando Attilio Babbi fondò l’Azienda Dolciaria Babbi dedicata alla produzione di coni, cialde e semilavorati per maestri gelatieri. Grazie alle materie prime di assoluta genuinità e alla freschezza degli ingredienti utilizzati, diventò ben presto il punto di riferimento dei maestri del gelato artigianale. Il reparto dolciario venne creato alcuni anni più tardi, quando Attilio Babbi ebbe la geniale intuizione di sfruttare i mesi invernali per inserire una nuova linea di produzione in azienda.

Fin da subito Babbi si dedicò alla creazione di “specialità dolciarie uniche e irripetibili” attraverso l’impiego di materie prime nobili, ricercate, genuine e una lavorazione artigianale lunga ed accurata. Da questo principio nacquero i Wafer Viennesi e i Waferini, oggi conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Poi fu la volta della produzione dei primi ingredienti per gelati. Negli anni successivi Attilio Babbi venne affiancato nella conduzione dal figlio Giulio che sviluppò la rete commerciale anche fuori dal territorio di origine, fino ad arrivare ai nipoti Carlo, Gianni e Piero che, oltre a sviluppare l’attività tradizionale, crearono una nuova divisione in seno all’azienda, iniziando a produrre gelati e dessert sopraffini, così esclusivi e fantasiosi da meritare l’appellativo di “leggenda del gelato italiano”.