Un'eccellenza della pizza da oltre 40 anni: serie di riconoscimenti per la chef Fabiola Nardi

Si sono tenute le premiazioni Internazionali della Ristorazione a Cervia, assegnando speciali riconoscimenti ad alcuni dei migliori player del panorama food, tra cui Fabiola Nardi della storica pizzeria del Corso di Forlì, che ha ricevuto dal giornalista e critico enogastonomico Pier Antonio Bonvicini il “Premio Pizza D’Oro" ed il "Premio Oro Cucina Italiana” di eccellenza per i suoi 40 anni di attività. Nardi ha ricevuto un’ulteriore premio da Alberto Zattini di Confcommercio Forlì per l’Importante collaborazione dal 1971 con la storica pizzeria.

Giovanissimi e con alle spalle una esperienza consolidata nel settore alberghiero, i fratelli Dovilio e Fabiola Nardi hanno rilevato la gestione del Ristorante "Del Corso" nel 1983. In pochi anni Dovilio Nardi si è fatto apprezzare nel settore pizza vincendo diverse competizioni nazionali e mondiali grazie alla sua fantasia e capacità di innovazione, mentre la sorella ha arricchito la sua competenza diventando chef e membro delle Lady-Chef della Fic, la Federazione Italiana Cuochi.

Agli inizi degli anni novanta la loro attenzione si è rivolta verso un argomento sconosciuto alla maggior parte delle persone: la celiachia. Il sogno di poter offrire un servizio che permettesse a quelle persone affette dal morbo celiaco, e quindi intolleranti al glutine (ancora poche all'epoca), di consumare in tutta sicurezza un pasto fuori casa, ha spinto i fratelli Nardi a studiare a fondo il fenomeno della celiachia e delle intolleranze in genere e a mettere a punto tecniche innovative ed artigianali di lavoro e di approccio alla clientela. Da allora, la voglia di innovare mantenendo un'impronta puramente artigianale e offrire un servizio unico e di altissima qualità per tutti, non si è più arrestata.

Un momento della premiazione