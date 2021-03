"Ripara e dona. La solidarietà viaggia su 4 ruote": Comac Renault affianca Ail nella lotta contro la leucemia

La concessionaria Comac Renault affianca Ail Forlì-Cesena nell’impegno contro tutte le malattie del sangue promuovendo l’iniziativa "Ripara e dona. La solidarietà viaggia su 4 ruote". Dal 20 al 26 marzo verranno destinati alla sezione provinciale dell’Associazione italiana contro leucemie-linfomi e mieloma 2 euro per ogni servizio di riparazione o manutenzione eseguito nelle sedi di Comac a Forlì in via Valzania e a Cesena in via Ascari; nelle stesse sarà anche possibile chiedere un Uovo di Pasqua dell’Ail versando un’offerta a beneficio della ricerca scientifica.

"Da tempo sosteniamo Ail Forlì-Cesena appoggiando la sua opera di solidarietà e aiuto ai pazienti e alle loro famiglie - sottolinea Elena Carpeggiani in rappresentanza di Comac Renault -. Siamo un’azienda fortemente radicata sul territorio e, per questo, convinti di dover restituire una parte di quanto ci viene dato". "Ringraziamo di cuore Comac per la sua vicinanza costante e puntuale – rimarca Ail – le aziende della provincia hanno un grande potere nell’amplificare il nostro messaggio di vicinanza a quanti affrontano la malattia. E il loro appoggio è per noi una risorsa fondamentale". Le Uova di Ail possono essere anche prenotate, con relativa consegna a domicilio, sul sito www.ailforlicesena.it o ai numeri 0543 782005, 331 3280989, 331 9385886, 338 4355002.