Riparte il corso di fumetto “Fumbini esplosivi” per bambini e ragazzi

Dal 30 settembre, ogni giovedì pomeriggio presso il negozio "Fabula Giochi e Storie" in viale dell’Appennino 112 a Forlì, riparte il corso dedicato al fumetto e al disegno, quest’anno con una novità assoluta: l’approccio alla fotografia e alla video animazione. Il laboratorio "Fumbini Esplosivi", alla quarta edizione, cambia pelle e si evolve. Nasce così un progetto unico nel suo genere, che mescola illustrazione, fumetto, animazione, fotografia, fotoromanzo e cinema. Tecniche e mondi differenti legati da un linguaggio comune: l’immagine. Grazie alla teoria, esercizi specifici e pratica il ragazzo conoscerà e approfondirà l’utilizzo dell’immagine nella sua singolarità, nella sequenza fino al movimento. La parte finale del corso prevederà la realizzazione di un progetto in cui l’utente metterà in pratica tutte le nozioni acquisite. Gruppi divisi per età: 6-9 anni; 10-13 anni; 14-18 anni. Il corso sarà tenuto dagli esperti Laura Fuzzi e Nicolò Maltoni. Informazioni e iscrizioni presso Fabula: 0543 542795 - whatsapp 375 4152070