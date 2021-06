Ripartono gli eventi anche a Meldola, con una grande compagnia fatta dai bambini

Ripartono gli eventi anche a Meldola. L' Arena Hesperia è stata animata per quattro serate dai ragazzi e dai bimbi della "Grande Compagnia" che in collaborazione con l'associazione "Creattiva" hanno portato sul palco gli spettacoli teatrali di "Mary Poppins" e "Il Grande gigante gentile". L'amministrazione comunale ha partecipato a tutte le serate che hanno emozionato per la presenza dei piccoli attori e reso felici le famiglie. "Uno spettacolo artistico eccezionale, un incredibile percorso di partecipazione, di coinvolgimento e crescita dei piccoli ragazzi messo in scena in un meraviglioso spazio pubblico allestito con grande maestria. Un enorme grazie alla Grande Compagnia, all'Associazione Creattiva e soprattutto ad Elena Piolanti, motore di questa splendida inziativa", scrive il sindaco Roberto Cavallucci.