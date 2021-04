Anche a Pasqua non si ferma la solidarietà del Rotary Club Tre Valli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

In occasione della santa Pasqua il Rotary Club Tre Valli contribuisce alle iniziative benefiche a favore dell’associazione “Amici dell’hospice” con l’acquisto delle uova di pasqua per i propri soci. Le uova non ritirate sono state donate al centro di ascolto caritas “Don Biagio Fabbri” della parrocchia san Nicolo’ in Vecchiazzano.

