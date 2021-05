La Romagna, per capirla c'è "La domenica del villaggio": nuova rubrica di Mario Russomanno

La Romagna, una terra “compatta” con la sua forte identità, ma anche una terra di tante differenze e sfaccettature. Leggerla può sembrare facile se si sfoderano i soliti cliché, ma leggerla bene, per raccontarla in profondità, richiede la conoscenza dei suoi tanti territori, delle sue vocazioni, dei campanili ma anche della sua capacità di “fare gruppo” quando serve. Mario Russomanno la conosce bene, perché da anni fa parlare i romagnoli, ne racconta le curiosità, la storia, la società e l'economia, mette in relazioni i suoi protagonisti grazie al suo programma televisivo 'Salotto Blu', un appuntamento fisso della tarda serata di Videoregione, quello di chi vuole cogliere la vera essenza di una terra laboriosa e orgogliosa, ma che non rinuncia a una 'patacata' quando vuol sdrammatizzare.

Ed ora parte un nuovo impegno per Mario Russomanno: la domenica, con la sua nuova rubrica 'La domenica del villaggio' su RomagnaOggi.it (la testata che edita CesenaToday, ForlìToday, RavennaToday e RiminiToday) smetterà i panni di chi fa “solo” le domande per vestire quelli di chi prova a riconnettere i fili delle risposte. Analisi, impressioni, suggestioni, riflessioni.... ma anche qualche critica per conoscere la nostra terra e migliarla sempre di più. Non perdetevi la prima puntata dellla 'Domenica del villaggio', perché poi alla fine la Romagna è pur sempre una grande e stupendo villaggio.