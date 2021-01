Salute e ambiente: l'oncologo Sebastiano Calpona e Gaetano Foggetti protagonisti del nuovo incontro social

Nuovo appuntamento col ciclo di incontri "per conoscere e migliorare l'ambiente in cui viviamo e le tematiche a questo collegate come lavoro e salute"

Continua il ciclo di appuntamenti di dialogo organizzati sulle pagine Facebook del "Comitato No megastore di via Bertini" e di Legambiente Forlì-Cesena "per conoscere e migliorare l'ambiente in cui viviamo e le tematiche a questo collegate come lavoro e salute". Giovedì alle 21 interverranno Sebastiano Calpona, oncologo all'Irst di Meldola e direttore sanitario dell'Odv Pubblica Assistenza città di Forlì; e Gaetano Foggetti presidente dell'associazione Ail di Forlì. Il tema dell'incontro sarà salute e ambiente. Gli ospiti dialogheranno con Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena. L'incontro sarà moderato da Sara Conficconi.