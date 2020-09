Salute, nuovi appuntamenti televisivi con "Tutto bene"

Nuovi appuntamenti televisivi con "Tutto bene tv", il programma televisivo dedicato alla medicina, salute, benessere e stili di vita condotto da Roberto Feroli. Ospiti annunciati Mattia Altini, direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Vittorio Sambri, direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina e Marco Longoni, direttore dell'Unità di Neurologia di Forlì-Cesena. La puntata con il professor Sambri andrà in onda a partire da lunedì 21 settembre su 44 emittenti nazionali, mentre la puntata con il dottor Longoni andrà in onda a da lunedì 28 settembre. Gli orari di programmazione su Teleromagna saranno giovedì alle 15.30, sabato alle 10.30 e domenica alle 22.45 più repliche "a riempimento". La puntata con il dottor Altini diventerà uno "speciale",che andrà in onda su Teleromagna (oltre che sulle 44 emittenti nazionali) mercoledì 23 settembre alle 20 e venerdì 25 alle 17.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.