Salvatore Ricca Rosellini firma un libro per la salute dell'apparato digerente

Mangiare è per molti una fonte di piacere. Non solo il gusto è appagato, ma lo è pure il nostro desiderio di socialità. Eppure sempre più persone soffrono di fastidi legati all'alimentazione, quali il reflusso acido, l'alito pesante, il bruciore di stomaco, il fegato grasso, la calcolosi biliare, il gonfiore addominale, le alterate funzioni intestinali, i diverticoli, senza dimenticare la celiachia e le allergie e intolleranze alimentari. Spesso si pensa di curare questi disturbi con pastiglie e compresse che risolvono poco se, al tempo stesso, non cambiamo dieta e stile di vita.

"Occorrono - scrive Salvatore Ricca Rosellini, medico internista, gastroenterologo ed epatologo forlivese - una crescente consapevolezza delle necessità del nostro apparato digerente e una conoscenza più approfondita degli alimenti di cui ci nutriamo. Soltanto così riusciremo a limitare il consumo di cibi "pericolosi", quali fritture, formaggi stagionati, carni rosse, insaccati, bibite zuccherate, cibi conservati o in scatola, dolci, alcol, caffè, privilegiando i cereali integrali, la verdura, i legumi e la frutta".

Seguendo le indicazioni di questo manuale - frammiste a note storiche, vicende cliniche e missioni umanitarie - sarà facile per chiunque scegliere il cibo più adatto, organizzare al meglio i pasti della giornata, abbandonare sedentarietà e fumo, a tutto vantaggio della salute. Inoltre, comprenderemo meglio i vantaggi o i rischi rappresentati dal consumo di latticini o glutine, valuteremo correttamente l'alimentazione vegetariana e impareremo a fare l'uso migliore dei prodotti d'erboristeria e della fitoterapia.