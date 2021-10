Sanità, il progetto dei "big data" nell'Ausl Romagna al centro di un'intervista su Sky

Il dottor Mattia Altini, Direttore sanitario dell'Ausl Romagna, è stato intervistato dalla giornalista e conduttrice Helga Cossu alla trasmissione Progress di Sky andata in onda sabato pomeriggio. Oggetto del servizio il progetto "Digital Twin" dell'Ausl Romagna che dimostra come i big data possano essere uno strumento per mettere il cittadino al centro. "Abbiamo bisogno che il cittadino sia al centro del sistema, abbiamo bisogno di prossimità, di servizi che siano inclusivi e raggiungano prima e meglio i destinatari ", piega Altini, che ritiene che un sistema digitale possa essere la leva per raccogliere dai professionisti della salute quelle informazioni per gestire al meglio le patologie degli utenti.