Sanità, si è insediato il nuovo comitato consultivo misto di Forlì

Si è proceduto all’insediamento del nuovo Comitato Consultivo Misto (Ccm) dell’Ausl Romagna Romagna dell'ambito territoriale di Forlì. Sono stati eletti all’unanimità come presidente Gabriella Fabbri (Pubblica Assistenza Città di Forlì) e vice presidente Mirco Bresciani (Aido). Hanno aderito 31 associazioni di volontariato e organizzazioni di tutela dei diritti degli utenti, iscritte al Registro del Volontariato o comunque riconosciute da Enti istituzionali, operanti in campo sanitario e sociosanitario. Vi partecipano inoltre 9 membri designati dall’azienda sanitaria, scelti tra il personale sanitario e amministrativo, oltre a un rappresentante dei medici di medicina generale e un dei pediatri di libera scelta, nonché un componente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Il Ccm ha una funzione consultiva e propositiva ed ha come obiettivi principali quello di ascoltare e dar voce ai cittadini, di monitorare i segnali di disservizio e di segnalare le criticità emergenti. Il Ccm, inoltre, partecipa all’analisi della qualità percepita dai cittadini sui servizi sanitari, contribuisce all’elaborazione di proposte di miglioramento e collabora alla loro realizzazione; collabora inoltre alla divulgazione sulle modalità d’accesso ai servizi offerti ai cittadini e sulle campagne di informazione promosse dalla Regione Emilia Romagna. I

l Comitato Consultivo Misto è un organismo che sostiene la partecipazione e la consultazione dei cittadini sulle scelte sanitarie del nostro territorio. Qualsiasi associazione, organismo o singola persona, può contattare il Ccm per scambiare opinioni e formulare proposte, contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità dei servizi in ambito sanitario. Il Ccm ha sede all'ospedale Morgagni-Pierantoni, via Forlanini, 34. La segreteria è gestita dall’Urp Distretto di Forlì (telefono 0543 735147).