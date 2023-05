Toccare il tema della malattia con la scrittura: a 20 anni la forlivese lancia il secondo libro

A 20 anni pubblica il secondo libro, intitolato “La Vita Oltre L’Oceano”, che parla di Anna, una ragazza malata di narcolessia che compie un viaggio oltreoceano e si innamora di Ken, un giovane affetto da depressione. Lei è Anita Maiorana, 20 anni, di Forlì, che nel 2022 aveva già scritto il primo volume "La Maledizione Perduta".

"I temi riguardanti le malattie neurologiche e psichiatriche mi stanno molto a cuore - racconta -. Il libro narra la forza dell’amore e le difficoltà di vivere in un mondo dove i malati non sono sempre ben accolti. Inoltre, Anna inizierà una carriera nel mondo della moda, altro tema che mi sta molto a cuore in quanto ci lavoro anche io da quasi un anno, e mi ha “salvato”, aiutandomi anche a uscire da alcune mie problematiche. Poso e ogni tanto sfilo, principalmente a Roma e a Milano".

La giovane forlivese scrive da quando aveva sette anni e ha sempre sognato di diventare una scrittrice. Pare che questo sogno sia prendendo forma. Il primo spunto arrivò a quattordici anni, quando "ho iniziato a scrivere una FanFiction su Wattpad, un sito per aspiranti scrittori e lettori, riuscendo a raggiungere le 140mila letture", ha raccontato in occasione dell'uscita del primo libro.