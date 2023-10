Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "Martelliamo il nostro pianeta, esauriamo continuamente le sue risorse"

Si rinnova l'appuntamento cinematografico MENOD5, composto da 16 film internazionali della durata fino a 5 minuti. Piccole grandi opere che raccontano tematiche molte vicine all'ambito giovanile e che stimolano riflessioni profonde. Sedicicorto in collaborazione con ForlìToday, ha coinvolto oltre 2.500 studenti di 12 Istituti scolastici del territorio forlivese. Le migliori tre recensioni saranno premiate al termine del 20esimo Sedicicorto Forlì International Film Festival.

Inkt

L’animazione si apre con una bambina che sporca l’acquario di un polpo con il suo gelato. Il polpo chiede all’inserviente dell’acquario di pulire la sua teca, ma questo, non capendolo, scatena l’impazienza dell’animaletto. Comincia così una lotta frenetica che si conclude in modo molto comico con i due personaggi soddisfatti anche dopo il disastro (la teca si rompe). Un cortometraggio simpatico, che nella sua brevità riesce a divertire e a catturare completamente l’attenzione dello spettatore, riportandolo un po’ alla spensieratezza dell’infanzia. Una successione rapida di sequenze, colori brillanti, figure simpatiche che accentuano lo scopo del breve filmato: far divertire chi lo guarda, e magari ispirare alcune riflessioni, come la difficoltà a comunicare, la diversità di prospettive, il voler raggiungere a tutti i costi i propri obiettivi, o come a volte, come recita il detto, tendiamo a “guardare il dito e non la luna”. Anna Maria Axente, liceo G. B. Morgagni 4AU

La fine è il mio inizio

il film del regista Jake Meniani è un cortometraggio drammatico della durata di meno di 4 minuti. In così poco tempo sono trasmesse emozioni forti. All’inizio, il primo piano di un’anziana mostra tutta la sua infelicità e ti toglie la voglia di vedere il finale, ma un cambiamento inaspettato incoraggia a vedere il cortometraggio fino in fondo e svela un finale totalmente diverso da quello che potresti immaginare. L’entrata di un nuovo personaggio, dallo spirito vivo, accende una piccola fiammella di vita nell'anziana. Daniel Bartolucci ITT G.Marconi Forlì - 2AS sede coordinata di Sarsina.



A guerra finita

È un cortometraggio legato a un contesto storico e si sviluppa con grafiche basate su un tratteggio bianco e nero dove con grande fluidità si passa da un elemento all’altro. Questi passaggi trasmettono suspense e paura, tutte sensazioni ampliate da effetti sonori inquietanti. Sebastian Bbretcu . ITT Marconi Forli - 2AS sede coordinata di Sarsina.

Manimondo

Se avete voglia di discutere di argomenti attuali, vi consiglio di vedere l’ultimo corto ben fatto di Michele Tozzi. Inquinamento e guerre e violenze e disboscamento e fatti quotidiani con cui martelliamo il nostro pianeta, esauriamo continuamente le sue risorse: ma fino a dove ci potremo spingere? Vedete nel corto cosa diventerà la terra. Riccardo Cangini I.T.I G.MARCONI Forlì; 2A sede coordinata di Sarsina.

Inkt

Siete maniaci della pulizia? Vorreste avere otto braccia per pulire il vostro “acquario”? Provate ad immergervi in questo cortometraggio animato ben disegnato e ben realizzato della Ka-Ching Cartoons. Nella semplicità della narrazione si avverte a pelle l’affanno e l’ansia di un vero fanatico con scene comiche che rendono la visione gradevole e divertente. Da vedere. Patrick Francisconi Istituto ITTS G.MARCONI di Forlì 2AS - sede coordinata di Sarsina.

Blank

Mai giudicare l'altro se non lo si conosce: si rischia di privarsi di preziose risorse. Tu sapresti andare oltre le apparenze? Evian Gabanini 2AS - sede coordinata di Sarsina Iti Marconi di Forlì.

Inkt

Inkt riflette qualcosa che accade nella vita di tutti i giorni. Mi direte: a che serve essere precisi se poi non ci si riesce? Ci sono cose che vorremmo sistemare ma non possiamo, perché si trovano dall'altra parte, questo è il paradosso della vita quotidiana. Tutto sommato mi chiedo come possa esserci un tempio in un acquario! Nicola Pavirani 2 AS ITT Marconi; sede coordinata di Sarsina.