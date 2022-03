Sedicicorto porta nelle scuole i film di animazione ucraini per "un ponte su Kiev"

Sedicicorto e Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) propongono sei film di animazione, sei storie a volte divertenti a volte commoventi, di autori ucraini che ci hanno fatto conoscere un pezzo della loro terra, con il desiderio di pace. E' iniziativa diretta alla scuole del festival forlivese, che da anni promuove la cultura cinemarografica nelle scuole accanto alla manifestazione. Spiega una nota: "La tragedia in Ucraina ci tocca da vicino. Abbiamo immaginato un ponte culturale che ci avvicina a loro. In che modo? Dando visibilità a film realizzati da autori ucraini. Film pensati per fare divertire i bambini. Gli stessi bambini che ora stanno affrontando senza volerlo una guerra che li mette in pericolo ogni istante. La motivazione culturale si unisce a quella emotiva. Nel nostro piccolo desideriamo tendere una mano ad un paese coinvolto in un vortice bellico che trascina con se dolore e perdite umane. Ci siamo immaginati un ponte dove potere fare incontrare i nostri desideri di pace e di valori culturali. Abbiamo accolto le proposte cinematografiche di alcun autori ucraini, per farle visionare ai bambini delle scuole italiane. Ai nostri bambini chiediamo di elaborare un pensiero o un disegno per poi recapitarli agli autori dei film, nell'ottica di quello scambio culturale che vorremmo unisse per sempre i valori di tutti i popoli del mondo". Tutte le scuole interessate possono ottenere la selezione inviando richiesta a: mail@sedicicorto.it