Servizio civile, il Centro di Aiuto alla Vita cerca due volontari

Ultimi giorni per aderire al nuovo bando di Servizio Civile Universale, per la selezione di due volontari tra i 18 e i 28 anni, da impiegare presso il Centro di Aiuto alla Vita e la Casa di Accoglienza “La Tenda” di Forlì. Il 25 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto con cui il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, ad integrazione di quanto previsto dal precedente decreto del 3 dicembre 2021, ha finanziato l’avvio del Progetto “Aiuti-Amo chi aiuta la vita”. Presentato dai Salesiani per il Sociale APS in collaborazione con il Movimento per la Vita Italiano e il Centro di Aiuto alla Vita - Comunità per gestanti e mamme con bambini, ha una durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. L’avvio della’attività di servizio civile avverrà presumibilmente ai primi di maggio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) SPID entro le ore 14.00 di giovedì 10 febbraio. Chiunque fosse intenzionato/a a partecipare e/o per avere informazioni, può mandare una mail a cavfo@libero.it, oppure contattare il numero 0543/21156 - lunedi, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 14 e il martedì dalle 9.30 alle 13.30 - Referente (OLP) Elena Fabbri.