Servizio civile, nove progetti per 68 giovani: l'opportunità di Assiprov

Servizio civile universare come operatore volontario dell'Ass.I.Pro.V. Centro Servizi, ente capofila di 9 progetti, col coinvolgimento di 68 giovani. Per conoscere i nove progetti, puoi accedere al link https://www.assiprov.it/Fare_volontariato/Servizio_civile_universale/Servizio_Civile_Universale_Bando_2020, dove potrai trovare le schede dei progetti approvati, presentati da associazioni di volontariato, promozione sociale, cooperative, fondazioni e Comuni. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro il 15 febbraio alle ore 14 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. L'impegno richiesto ai volontari si riassume in 25 ore settimanali, oppure un monte ore di 1.145 per 12 mesi (questo monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata tra 8 e 11 mesi) e almeno 80 ore di formazione. Il Servizio Civile Universale dà diritto a crediti formativi ed un assegno mensile di 439,50 euro. Per informazioni: Ass.I.Pro.V. 0543 36327