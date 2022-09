Servizio gratuito di consulenza per i servizi a tutela della salute

Il Centro sociale “Primavera” ed il Comitato di quartiere Ca’Ossi mettono a disposizione un servizio gratuito e di consulenza in via Angeloni, 56 a Ca’Ossi, rivolto alle persone con difficoltà ad accedere ai servizi ed alle informazioni utili per la salvaguardia della propria salute, grazie alla collaborazione con Germano Pestelli medico Specialista in Riabilitazione. L’attività viene svolta una volta al mese, di norma il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18,00.Per prenotarsi telefonare al cell.3347046836 e 3491054902. Ingresso libero e in base alla normativa Covid vigente al momento.